"Арсенал" интересуется Батлендом

"Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Сток Сити" Джеку Батленду, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. "Канониры" рассматривают кандидатуру Батленда в качестве преемника ветерану команды 35-летнему Петру Чеху.

В прошлом сезоне 24-летний Батленд почти не играл из-за травмы, провел 5 матчей в АПЛ и пропустил 8 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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