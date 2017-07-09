"Арсенал" интересуется Брозовичем

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"Арсенал" интересуется Брозовичем

Хавбек "Интера" Марцело Брозович попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на трансфере игрока настаивает коуч "канониров" Арсен Венгер. В ближайшее время "Арсенал" сделает первое предложение.

В минувшем сезоне Брозович провел 28 игр, отметился 6 голами и 2 ассистами.

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