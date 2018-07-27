"Арсенал" интересуется еще одним игроком "Сампдории"

Хавбек "Сампдории" Деннис Прат может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 24-летнего игрока заинтересован "Арсенал". Отмечается, что до 5 августа клаусула игрока будет составлять 30 миллионов евро.

Напомним, что в это межсезонье "Арсенал" уже приобрел у "Сампдории" Лукаса Торрейру.

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