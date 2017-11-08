"Арсенал" интересуется Фекиром

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, сообщает Football London.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне 24-летний Фекир провел за "Лион" 15 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

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