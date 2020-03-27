"Арсенал" интересуется Фекиром

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"Арсенал" интересуется Фекиром

"Арсенал" интересуется хавбеком "Бетиса" Набилем Фекиром. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, лондонский клуб планирует купить 26-летнего полузащитника на замену Дани Себальоса, который летом 2020-го вернется в "Реал" из аренды.

Фекир выступает в "Бетисе" с лета 2019 года. В испанский клуб француз перешел за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, отметившись 7 голами и 3 ассистами.

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