"Арсенал" интересуется форвардом "Челси"
Фото: инстаграм Абрахама/Автор неизвестен
Как сообщает The Telegraph, английский нападающий "Челси" Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку уже этим летом.
По информации источника, форвардом интересуется лондонский "Арсенал", однако "Челси" намерен выручить порядка 40 миллионов евро за своего воспитанника, поэтому для покупки нападающего "канонирам" придется продать несколько игроков.
Также отмечается, что из-за своей детской любви к Тьерри Анри Абрахам не против переезда на "Эмирейтс".
В прошедшем сезоне Абрахам сыграл 22 матча в АПЛ, в которых забил 6 голов.
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