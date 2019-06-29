"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом
"Арсенал" проявляет интерес к защитнику Гари Кэхиллу. Об этом информирует 90min.
Ранее сообщалось, что на 33-летнего игрока претендуют также "Астон Вилла", "Вест Хэм Юнайтед" и "Кристал Пэлас". сообщает 90min.
Футболист с 2012 по 2019 год играл за лондонский "Челси". Кроме того, на протяжении 8 лет выступал за сборную Англии.
В минувшем сезоне Гари играл в 8 матчах за "Челси".
Не пропустите:"Арсенал" готов продать Обамеянга| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче
-
Зе Луиш пропустил утреннюю тренировку "Спартака"
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Ваккер" в контрольном матче
-
1
Азмун помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду" в контрольном матче
-
1
Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат"
-
"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом
-
1
Черчесов: "Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают"
-
1
Кудряшов: "Конечно, я перешел бы в "Зенит", а кто бы не захотел?"
-
ПСЖ готов купить Бонуччи
-
"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Сутормина
-
"Ахмат" интересуется Кудряшовым
-
2
В СМИ появились фотографии третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
-
"Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной Грузии
-
Денис Суарес близок к переходу в "Сельту"
-
8
"Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду
-
В "Кайрате" хотели бы видеть Бердыева на посту главного тренера
-
Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"
-
"Арсенал" готов продать Обамеянга
-
"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками
-
Кудряшов готов перейти в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16