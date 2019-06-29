"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом





"Арсенал" проявляет интерес к защитнику Гари Кэхиллу. Об этом информирует 90min.



Ранее сообщалось, что на 33-летнего игрока претендуют также "Астон Вилла", "Вест Хэм Юнайтед" и "Кристал Пэлас". сообщает 90min.



Футболист с 2012 по 2019 год играл за лондонский "Челси". Кроме того, на протяжении 8 лет выступал за сборную Англии.

В минувшем сезоне Гари играл в 8 матчах за "Челси".



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