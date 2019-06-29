"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом

Теги гари кэйхилл

"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику Гари Кэхиллу. Об этом информирует 90min.

Ранее сообщалось, что на 33-летнего игрока претендуют также "Астон Вилла", "Вест Хэм Юнайтед" и "Кристал Пэлас". сообщает 90min.

Футболист с 2012 по 2019 год играл за лондонский "Челси". Кроме того, на протяжении 8 лет выступал за сборную Англии.

В минувшем сезоне Гари играл в 8 матчах за "Челси".

Не пропустите:"Арсенал" готов продать Обамеянга| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готов купить Бонуччи

ПСЖ готов купить Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов