"Арсенал" интересуется голкипером "Кельна"

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"Арсенал" интересуется голкипером "Кельна"

Вратарь "Кельна" Тимо Хорн попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщают английские СМИ, летом "канониры" попробуют приобрести голкипера за 6 миллионов евро.

В этом сезоне Хорн провел 27 матчей и пропустил 43 гола.

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