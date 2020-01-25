"Арсенал" интересуется хавбеком "Атлетико" Лемаром

Хавбек "Атлетико" Тома Лемар может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, в 24-летнем полузащитнике заинтересован лондонский "Арсенал". Стороны уже ведут переговоры по трансферу Лемара.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Тоттенхэм".

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.

А еще: Агент Лемара отреагировал на слухи о переезде француза в Россию| http://soccernews.ru