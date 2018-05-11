"Арсенал" интересуется хавбеком "Бенфики"

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"Арсенал" интересуется хавбеком "Бенфики"

Хавбек "Бенфики" Андрия Живкович попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, "канониры" попытаются заполучить игрока предстоящим летом. Сумма отступных за футболиста составляет 60 миллионов евро.

В этом сезоне Живкович провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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