"Арсенал" интересуется хавбеком "Бенфики"

Хавбек "Бенфики" Андрия Живкович попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, "канониры" попытаются заполучить игрока предстоящим летом. Сумма отступных за футболиста составляет 60 миллионов евро.

В этом сезоне Живкович провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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