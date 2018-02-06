"Арсенал" интересуется хавбеком "Бенфики" Живковичем

Теги арсенал лондонбенфикаандрия живкович

"Арсенал" интересуется хавбеком "Бенфики" Живковичем
"Арсенал" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Бенфики" Андрии Живковичу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что им также интересуется "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 21-летний Живкович провел за "Бенфику" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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