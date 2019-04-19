"Арсенал" интересуется хавбеком "Хоффенхайма"

Полузащитник "Хоффенхайма" Керим Демирбай стал трансферной целью лондонского "Арсенала", сообщает The Metro.

По сведениям издания, главный тренер "канониров" Унаи Эмери видит в 25-летнем немце замену для Аарона Рэмзи, который летом станет игроком "Ювентуса".

За хавбека "деревенских" английский клуб готов заплатить 29 миллионов евро.

В текущем сезоне Демирбай сыграл за "Хоффенхайм" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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