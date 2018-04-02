"Арсенал" интересуется хавбеком "Лестера"

Теги ониние вилфред ндидиарсенал лондонлестер сити

"Арсенал" интересуется хавбеком "Лестера"

Хавбек "Лестера" Вилфред Ндиди попал в сферу интересов "Арсенала".

"К Ндиди есть интерес со стороны многих клубов. Ониние будет топ-футболистом. "Арсенал" контактировал с ним. Лондонцы хотят приобрести футболиста этим летом.

Арсен Венгер - тренер, которого он очень любит, а его друг Алекс Ивоби рассказал Ндиди много хорошего об "Арсенале" - сообщил источник, близкий к игроку.

В нынешнем сезоне Ндиди провел 35 матчей, забил один гол и отдал 4 ассиста.

Читайте также: "Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов