"Арсенал" интересуется хавбеком "Лестера"

Хавбек "Лестера" Вилфред Ндиди попал в сферу интересов "Арсенала".

"К Ндиди есть интерес со стороны многих клубов. Ониние будет топ-футболистом. "Арсенал" контактировал с ним. Лондонцы хотят приобрести футболиста этим летом.

Арсен Венгер - тренер, которого он очень любит, а его друг Алекс Ивоби рассказал Ндиди много хорошего об "Арсенале" - сообщил источник, близкий к игроку.

В нынешнем сезоне Ндиди провел 35 матчей, забил один гол и отдал 4 ассиста.

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