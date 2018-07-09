"Арсенал" интересуется хавбеком "Лорьяна"

"Арсенал" интересуется полузащитником "Лорьяна" Маттео Гандузи, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" уже ведут переговоры по трансферу 19-летнего француза.

Стоит отметить, что контракт Гандузи с "Лорьяном" истекает летом 2019 года, поэтому вряд ли сумма компенсации за него будет очень большой.

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