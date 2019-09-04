"Арсенал" интересуется хавбеком "Рубина" Кварацхелией

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"Арсенал" интересуется хавбеком "Рубина" Кварацхелией

Иван Джугели, агент полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, заявил, что к его клиенту проявляет интерес лондонский "Арсенал".

"Было много предложений. Об этом знают в "Рубине": на матч с "Динамо" приезжали из Лондона, "Арсенал" на него смотрел. За ним очень внимательно следят", - сказал агент.

Кварацхелия перешёл в "Рубин" минувшим летом, в его активе 7 матчей и 1 забитый гол.

Вторую половину прошлого сезона 18-летний грузин провёл в аренде в "Локомотиве", но "железнодорожники" не сумели договориться о его выкупе.

Не пропустите: "Ростов" купил защитника "Локомотива" и отдал его в аренду "Рубину". | http://soccernews.ru
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