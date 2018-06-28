"Арсенал" интересуется игроком сборной Мексики

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"Арсенал" интересуется игроком сборной Мексики

Хавбек "Порту" Эктор Эррера попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Correio da Manha, "драконы" готовы отпустить мексиканца за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эррера провел 42 матча, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

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