"Арсенал" интересуется Куадрадо

Лондонский "Арсенал" включился в борьбу за вингера "Ювентуса" Хуана Куадрадо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "канониры" намерены купить 29-летнего колумбийца этим летом. Туринский клуб готов продать футболиста за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Куадрадо заинтересованы "Севилья", "Барселона", "Милан" и ПСЖ.

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