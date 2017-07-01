"Арсенал" интересуется Куадрадо
Лондонский "Арсенал" включился в борьбу за вингера "Ювентуса" Хуана Куадрадо, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "канониры" намерены купить 29-летнего колумбийца этим летом. Туринский клуб готов продать футболиста за 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Куадрадо заинтересованы "Севилья", "Барселона", "Милан" и ПСЖ.
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|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24