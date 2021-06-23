"Арсенал" интересуется лучшим бомбардиром "Эвертона"

Фото: инстаграм Калверт-Льюина/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, футболист "Эвертона" и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин может перейти в лондонский "Арсенал".

По информации источника, "Арсенал" готов опередить конкурентов в гонке за трансфер форварда. Но, как отмечается, для этого лондонцам нужно продать кого-то из своих действующий футболистов.

Сообщается, что "Арсенал" может продать Александра Ляказетта, чей контракт истекает уже следующим летом. Также среди кандидатов на выход называется Эдди Нкетия, который недоволен количеством игровой практики.

В прошедшем сезоне АПЛ форвард "Эвертона" сыграл 33 матча, в которых забил 16 голов.

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