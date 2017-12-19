"Арсенал" интересуется молодым французским беком Диалло

"Арсенал" проявляет интерес к французскому защитнику "Майнца" Абду Диалло, сообщает RMC.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом.

В этом сезоне 21-летний Диалло провел за "Майнц" 15 матчей и забил 2 гола.

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