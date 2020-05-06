"Арсенал" интересуется молодым полузащитником "Баварии-2"

Теги арсенал лондонбавария мюнхен

"Арсенал" интересуется молодым полузащитником "Баварии-2"

"Арсенал" нацелился на молодого полузащитника второй команды "Баварии" Анджело Штиллера. Об этом сообщает Sport Bild.

19-летний футболист в этом сезоне дебютировал за "Баварию-2", однако успел обратить на себя внимание игрой в чемпионате и юношеской Лиге чемпионов.

По данным источника, "канониры" серьезно настроены на покупку футболиста. Его контракт рассчитан до 2021 года.

Сам футболист хочет выступать в "Баварии", но на более высоком уровне.

Штиллер в 6 матчах юношеской Лиги Чемпионов набрал 5 очков по системе "гол+пас".

Не пропустите: Артета рассказал, с какими словами футболисты должны приходить в "Арсенал| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игорь Смольников покинет "Зенит"

Игорь Смольников покинет "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов