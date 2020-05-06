"Арсенал" интересуется молодым полузащитником "Баварии-2"
"Арсенал" нацелился на молодого полузащитника второй команды "Баварии" Анджело Штиллера. Об этом сообщает Sport Bild.
19-летний футболист в этом сезоне дебютировал за "Баварию-2", однако успел обратить на себя внимание игрой в чемпионате и юношеской Лиге чемпионов.
По данным источника, "канониры" серьезно настроены на покупку футболиста. Его контракт рассчитан до 2021 года.
Сам футболист хочет выступать в "Баварии", но на более высоком уровне.
Штиллер в 6 матчах юношеской Лиги Чемпионов набрал 5 очков по системе "гол+пас".
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