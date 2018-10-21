"Арсенал" интересуется нападающим "Барселоны"
Нападающий "Барселоны" Малком зимой может покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sports, в услугах бразильца заинтересован лондонский "Арсенал", который обещают игроку больше игрового времени.
В этом сезоне Малком принял участие в двух матчах "Барселоны", однако результативными действиями не отличился.
Напомним, что "Барселона" приобрела Малкома прошедшим летом у "Бордо" за 41 миллион евро.
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|22
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|4
|Челси
|23
|47
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|Арсенал Лондон
|23
|44
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|Манчестер Юнайтед
|23
|44
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|Уотфорд
|23
|33
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|Вулверхэмптон
|23
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|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
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|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
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|16
|Бернли
|23
|22
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|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
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|19
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|22
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|20
|Хаддерсфилд Таун
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