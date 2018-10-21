"Арсенал" интересуется нападающим "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Малком зимой может покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, в услугах бразильца заинтересован лондонский "Арсенал", который обещают игроку больше игрового времени.

В этом сезоне Малком принял участие в двух матчах "Барселоны", однако результативными действиями не отличился.

Напомним, что "Барселона" приобрела Малкома прошедшим летом у "Бордо" за 41 миллион евро.

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