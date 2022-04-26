"Арсенал" интересуется Осимхеном

Теги наполиарсенал лондонвиктор осимхен

"Арсенал" интересуется Осимхеном

Фото: твиттер Осимхена\Автор неизвестен

Нигерийский форвард "Наполи" Виктор Осимхен привлек интерес лондонского "Арсенала", сообщает журналист The Guardian Фредди Пакстон.

По информации источника, "канониры" уже наладили контакты с представителями нападающего.

Отмечается, что трудностью может стать финансовая сторона, так как итальянский клуб не планирует продавать нигерийца менее чем за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен сыграл в 23 матчах, в которых забил 12 голов.

Также не пропустите: Судья Зиберт признал ошибку в пользу "Баварии" в чемпионском матче с Дортмундом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте готов возглавить ПСЖ

Конте готов возглавить ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов