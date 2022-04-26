"Арсенал" интересуется Осимхеном

Фото: твиттер Осимхена\Автор неизвестен

Нигерийский форвард "Наполи" Виктор Осимхен привлек интерес лондонского "Арсенала", сообщает журналист The Guardian Фредди Пакстон.

По информации источника, "канониры" уже наладили контакты с представителями нападающего.

Отмечается, что трудностью может стать финансовая сторона, так как итальянский клуб не планирует продавать нигерийца менее чем за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен сыграл в 23 матчах, в которых забил 12 голов.

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