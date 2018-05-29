"Арсенал" интересуется перспективным хавбеком "Удинезе"

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"Арсенал" интересуется перспективным хавбеком "Удинезе"

Хавбек "Удинезе" Якуб Янкто попал в сферу интересов "Арсенала".

Ранее 22-летний чех заявлял, что готов перебраться в АПЛ или Примеру. Отметим, что ориентировочная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Янкто 6 голов и 7 ассистов в 39 матчах.

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