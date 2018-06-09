"Арсенал" интересуется перспективным ивуарийцем

Теги арсенал лондонмайнц 05

"Арсенал" интересуется перспективным ивуарийцем

Лондонский "Арсенал" интересуется полузащитником "Майнца" Жаном-Филиппом Гбаменом, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, "канониры" хотят купить 22-летнего ивуарийца этим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гбамен сыграл за "Майнц" 31 матч, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на уругвайского хавбека. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов