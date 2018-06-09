"Арсенал" интересуется перспективным ивуарийцем

Лондонский "Арсенал" интересуется полузащитником "Майнца" Жаном-Филиппом Гбаменом, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, "канониры" хотят купить 22-летнего ивуарийца этим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гбамен сыграл за "Майнц" 31 матч, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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