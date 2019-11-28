"Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Родригесом

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"Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Родригесом

"Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом. Об этом сообщает El Desmarque.

По данным источника, "канониры" намерены оформить трансфер уже этой зимой.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы. Скорее всего, колумбиец пропустит оставшиеся матч 2019 года.

28-летний хавбек в этом сезоне участвовал в 9 матчах за "Реал", отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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