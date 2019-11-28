"Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Родригесом
"Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом. Об этом сообщает El Desmarque.
По данным источника, "канониры" намерены оформить трансфер уже этой зимой.
На данный момент футболист восстанавливается после травмы. Скорее всего, колумбиец пропустит оставшиеся матч 2019 года.
28-летний хавбек в этом сезоне участвовал в 9 матчах за "Реал", отметившись 1 голом и 1 ассистом.
Не пропустите: "Арсенал" нашел еще одного кандидата на замену Эмери| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Васильев заявил, что трансфер Мбаппе в "Реал" неизбежен
-
Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме
-
"Мессизависимость" на фоне "дортмундской могилы" Фавра: разбираем центральный матч вчерашнего дня между "Барселоной" и "Боруссией"
-
Глушакову необходимо выплатить экс-супруге 42 миллиона рублей
-
Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра
Лента новостей
-
Суарес заявил, что врачи должны выяснить причину частых травм Дембеле
-
1
Гвардиола: "Золотой мяч" сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку"
-
Орлов: "Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили"
-
"Арсенал" интересуется полузащитником "Реала" Родригесом
-
Сулейманов и Ари - в старте "Краснодара" на матч с "Базелем"
-
Васильев заявил, что трансфер Мбаппе в "Реал" неизбежен
-
Лукаку считает, что УЕФА должен активизировать борьбу с расизмом
-
Глушаков высказался о решении суда увеличить сумму компенсации бывшей жене до 42 миллионов рублей
-
Мостовой заявил, что "Краснодар" обыграет "Базель"
-
1
Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме
-
Широков: "Дзюба любит сериалы с гладиаторами, тема про войну близка ему"
-
"Зенит" анонсировал матч со "Спартаком"
-
Эммануэль Пети раскритиковал Неймара
-
Экс-полузащитник "Интера" Станкович получил должность в миланском клубе
-
1
"Мессизависимость" на фоне "дортмундской могилы" Фавра: разбираем центральный матч вчерашнего дня между "Барселоной" и "Боруссией"
-
Глушакову необходимо выплатить экс-супруге 42 миллиона рублей
-
Кейн рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
-
2
Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра
-
Игрок "Ростова" Глебов успешно прооперирован
-
Тихонов: "То, как Дзюба играет и забивает - это хорошо для нашего футбола"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8