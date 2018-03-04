"Арсенал" интересуется полузащитником "Шальке"

Лондонский "Арсенал" хочет подписать полузащитника "Шальке" Макса Майера, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "канониры" планируют заполучить 22-летнего немца, на которого также претендует "Ливерпуль", следующим летом.

Стоит отметить, что контракт Майера с "Шальке" истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому новому клубу он достанется бесплатно.

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