"Арсенал" интересуется Симеоне
В "Атлетико" недовольны результатами команды. Руководство мадридского клуба думает над тем, чтобы сменить главного тренера.
"Матрасники" занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 25 баллов.
По данным Mirror, Диего Симеоне уже ждут в "Арсенале", в котором недавно был уволен Унаи Эмери, а обязанности главного тренера исполняет Фредди Юнгберг.
"Арсенал" в чемпионате Англии занимает 10 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6