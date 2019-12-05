"Арсенал" интересуется Симеоне

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"Арсенал" интересуется Симеоне

В "Атлетико" недовольны результатами команды. Руководство мадридского клуба думает над тем, чтобы сменить главного тренера.

"Матрасники" занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 25 баллов.

По данным Mirror, Диего Симеоне уже ждут в "Арсенале", в котором недавно был уволен Унаи Эмери, а обязанности главного тренера исполняет Фредди Юнгберг.

"Арсенал" в чемпионате Англии занимает 10 место.

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крош: "А Симеоне Арсеналом навряд, потому что у него в Атлетико зарплата больше, чем у других тренеров Топ-клубов Европы"

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