"Арсенал" интересуется трансферной целью "Реала" и "Ливерпуля"
Лондонский "Арсенал" поспорит за полузащитника "Брайтона" Ива Биссума, сообщает Football.London.
По информации источника, "канониры" считают, что 24-летний малиец отлично дополнит в центре поля Томаса Партея.
На хавбека "чаек" также претендуют "Ливерпуль" и мадридский "Реал".
В текущем сезоне Биссума сыграл за "Брайтон" 17 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.
Не пропустите: "Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Шахтера". | http://soccernews.ru
главное
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
-
Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных
-
ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило
-
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
-
"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча
Лента новостей
-
Вальдес может вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком
-
Защитник ПСЖ заболел коронавирусом
-
"Алавес" уволил главного тренера
-
Московское "Динамо" объявило об изменениях в руководстве клуба
-
Рио Фердинанд сравнил новичка "Манчестер Юнайтед" с Роналду
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
-
Игроки "Урала" отказались от вакцинации от коронавируса
-
Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных
-
ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило
-
Кузьмичев - о сорвавшихся переходах Кокорина и Кузяева в "Локомотив": "Оставалось только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум"
-
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
-
"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча
-
"Арсенал" интересуется трансферной целью "Реала" и "Ливерпуля"
-
Пепе отклонил предложение "Зенита": названа причина
-
Уткин похвалил Смолова за фото с Шевченко
-
"Реал" и "Бавария" поборются за немецкого таланта
-
"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии
-
Педро Роша прилетел в Москву
-
Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18