"Арсенал" интересуется трансферной целью "Реала" и "Ливерпуля"

Лондонский "Арсенал" поспорит за полузащитника "Брайтона" Ива Биссума, сообщает Football.London.

По информации источника, "канониры" считают, что 24-летний малиец отлично дополнит в центре поля Томаса Партея.

На хавбека "чаек" также претендуют "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

В текущем сезоне Биссума сыграл за "Брайтон" 17 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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