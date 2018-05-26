"Арсенал" интересуется трансферной целью "Ювентуса"

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"Арсенал" интересуется трансферной целью "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" интересуется полузащитником "Сампдории" Деннисом Пратом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "канониры" намерены побороться за 24-летнего бельгийца с "Ювентусом", который также имеет на него виды.

Отметим, что сумма отступных в контракте Прата составляет 25 миллионов евро.

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