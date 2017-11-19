"Арсенал" интересуется турецким талантом Озканом

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Штутгарта" Беркаю Озкану, сообщает bein Turkey.

"Я и мой агент общались с представителями "Арсенала". Они следят за мной уже два года и регулярно присылают скаутов на матчи, в которых я выхожу на поле. Впрочем мне кажется, что переходить в "Арсенал" пока слишком рано для меня. Я хочу проявить себя в "Штутгарте", - сказал Озкан.

19-летний Озкан выступает за "Штутгарт" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 2 гола.

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