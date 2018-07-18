"Арсенал" интересуется вингером "Баварии"

Лондонский "Арсенал" интересуется вингером мюнхенской "Баварии" Кингсли Команом, информирует Marca.

По сведениям издания, видеть 22-летнего игрока немецкого гранда на "Эмирайтс" желает лично новоиспеченный главный тренер "канониров" Унаи Эмери. За француза англичане могут предложить порядка 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Коман забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Баварию".

Напомним, тренер "Арсенала" настаивает на покупке чемпиона мира. | soccernews.ru