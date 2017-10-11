"Арсенал" интересуется вингером ПСВ

Атакующий полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано стал трансферной целью лондонского "Арсенала", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, скауты "канониров" уже следят за игрой мексиканского вингера. Сумма возможной сделки неизвестна.

В этом сезоне 22-летний Лосано сыграл за ПСВ 8 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

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