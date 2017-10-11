"Арсенал" интересуется вингером ПСВ

Теги арсенал лондонпсвирвинг лосано

"Арсенал" интересуется вингером ПСВ

Атакующий полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано стал трансферной целью лондонского "Арсенала", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, скауты "канониров" уже следят за игрой мексиканского вингера. Сумма возможной сделки неизвестна.

В этом сезоне 22-летний Лосано сыграл за ПСВ 8 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.  

Не пропустите: "Арсенал" претендует на хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов