"Арсенал" интересуется вингером сборной Аргентины

Теги арсенал лондонбока хуниорскристиан павон

"Арсенал" интересуется вингером сборной АргентиныЛондонский "Арсенал" интересуется вингером аргентинской "Бока Хуниорс" Кристианом Павоном, информирует goal.com.

По сведениям источника, подписать 22-летнего игрока южноамериканского гранда "канониры" могут уже в зимнее трансферное окно. За Павона англичанам придется выложить 37 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

Напомним, "Арсенал" может обменяться форвардами с дортмундской "Боруссией". | soccernews.ru

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