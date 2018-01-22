"Арсенал" интересуется вингером сборной Аргентины

Лондонский "Арсенал" интересуется вингером аргентинской "Бока Хуниорс" Кристианом Павоном, информирует goal.com.

По сведениям источника, подписать 22-летнего игрока южноамериканского гранда "канониры" могут уже в зимнее трансферное окно. За Павона англичанам придется выложить 37 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

Напомним, "Арсенал" может обменяться форвардами с дортмундской "Боруссией". | soccernews.ru