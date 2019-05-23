"Арсенал" интересуется вратарём "Валенсии"

Вратарь "Валенсии" Нето может перейти в лондонский "Арсенал", сообщает испанская пресса.

"Канониры" ищут нового стража ворот в связи с уходом Петра Чеха и 29-летний бразилец входит в шорт-лист клуба.

"Летучие мыши" готовы рассмотреть предложения о продаже своего футболиста, поскольку им нужно до 30 июня заработать 42 миллиона евро, чтобы соответствовать правилам ФФП.

В текущем сезоне Нето сыграл за "Валенсию" 47 матчей и пропустил 49 голов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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