"Арсенал" интересуется защитником "Интера"

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Фланговый защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации The Telegraph, лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с приобретением 22-летнего футболиста.

Кандидатура марокканца рассматривается в качестве замены для Эктора Бельерина, чьё будущее в составе "канониров" находится под вопросом.

В текущем сезоне Хакими сыграл за "Интер" 34 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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