"Арсенал" интересуется защитником "РБ Лейпциг"

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"Арсенал" интересуется защитником "РБ Лейпциг"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Ибраима Конате, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" следят за прогрессом перспективного француза. В ближайшее время клуб отправит своих скаутов для наблюдения за игрой 19-летнего футболиста.

"Арсенал" является не единственным претендентом на центрбека "быков", также он привлёк внимание "Челси" и "Вест Хэма".

В текущем сезоне Конате сыграл за "РБ Лейпциг" 27 матчей и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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