"Арсенал" интересуется защитником сборной Аргентины

Теги арсенал лондонаяксниколас тальяфико

"Арсенал" интересуется защитником сборной Аргентины

Лондонский "Арсенал" интересуется защитником "Аякса" Николасом Тальяфико, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "канониры" готовы заплатить за 26-летнего фулбека сборной Аргентины 9 миллионов евро. Трансфер может состояться уже зимой.

"Арсенал" решил подписать нового игрока обороны в связи с  эпидемией травм, которая обрушилась, прежде всего, на защитников команды.

Тальяфико выступает за "Аякс" с января 2018 года, сыграл 31 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года.

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