"Арсенал" интересуется защитником сборной Аргентины

Лондонский "Арсенал" интересуется защитником "Аякса" Николасом Тальяфико, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "канониры" готовы заплатить за 26-летнего фулбека сборной Аргентины 9 миллионов евро. Трансфер может состояться уже зимой.

"Арсенал" решил подписать нового игрока обороны в связи с эпидемией травм, которая обрушилась, прежде всего, на защитников команды.

Тальяфико выступает за "Аякс" с января 2018 года, сыграл 31 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года.

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