"Арсенал" интересуется защитником "Вест Бромвича"

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"Арсенал" интересуется защитником "Вест Бромвича"

"Арсенал" хочет подписать защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

Как сообщает английская пресса, в летнее трансферное окно "канониры" предложат за игрока 28 миллионов евро.

Отметим, что в январе "Арсенал" пытался подписать Эванса, однако клубы не сошлись в сумме трансфера.

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