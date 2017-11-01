"Арсенал" интересуется Жоржиньо

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Наполи" Жоржиньо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в январе. Впрочем зимой продажа игрока маловероятна, поэтому она может быть отложена на летнее трансферное окно.

В этом сезоне 25-летний Жоржиньо провел за "Наполи" 11 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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