"Арсенал" ищет молодого тренера с адекватными финансовыми требованиями

"Арсенал" все еще не нашел замену Арсену Венгеру, который летом покинет клуб.

Как сообщает Telegraph, руководство "канониров" ищет молодого тренера с разумными финансовыми требованиями. Отмечается, что трансферный бюджет клуба будет составлять 57 миллионов евро.

Ранее слухи связывали с "Арсеналом" Микеля Артету, Патрика Виейру, Леонарду Жардима, Паулу Фонсеку и Юлиана Нагельсмана.

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