"Арсенал" ищет молодого тренера с адекватными финансовыми требованиями

Теги арсенал лондонарсен венгер

"Арсенал" ищет молодого тренера с адекватными финансовыми требованиями

"Арсенал" все еще не нашел замену Арсену Венгеру, который летом покинет клуб.

Как сообщает Telegraph, руководство "канониров" ищет молодого тренера с разумными финансовыми требованиями. Отмечается, что трансферный бюджет клуба будет составлять 57 миллионов евро.

Ранее слухи связывали с "Арсеналом" Микеля Артету, Патрика Виейру, Леонарду Жардима, Паулу Фонсеку и Юлиана Нагельсмана.

Читайте также: Тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов