"Арсенал" ищет новый клуб для Джаки
Лондонский "Арсенал" планирует избавиться от полузащитника Гранита Джаки, который рассорился с фанатами во время матча с "Кристал Пэлас".
Напомним, что футболист не спешил уходить на замену, за это его освистали и он, покидая поле, послал болельщиков.
Швейцарца сначала перестали включать в заявки на матчи, а затем лишили капитанской повязки.
Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" хочет продать Джаку уже в январе и готов предложить его немецким клубам.
27-летний хавбек выступает за "канониров" с 2016 года, сыграл 144 матча, забил 11 голов и сделал 17 результативных передач.
Не пропустите: Обамеянг может продолжить карьеру в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Эспаньол" имеет рекордную беспроигрышную серию в еврокубках
-
"Арсенал" ищет новый клуб для Джаки
-
1
"Это же по факту переворот": Уткин высказался о новой форме сборной России
-
Последнего фигуранта дела Кокорина и Мамаева выпустили на свободу
-
Ребров: "Могли вырвать победу над ЦСКА"
-
18-летний Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Скаут "Ювентуса" посетил матч "Ференцварош" - ЦСКА
-
Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы достигла 15 матчей
-
Глава МЛС анонсировал возвращение Ибрагимовича в "Милан"
-
Гончаренко прокомментировал ничью с "Ференцварошем"
-
Пять команд досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 7 ноября
-
У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места
-
Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА
-
Лига Европы: результаты 7 ноября
-
"Брага" обыграла "Бешикташ", "Вулверхэмптон" минимально выиграл у "Слована"
-
"Боруссия" обыграла "Рому", "Истанбул Башакшехир" разгромил "Вольфсберг"
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" в 4-м туре Лиги Европы
-
"Гент" обыграл "Вольфсбург", "Сент-Этьен" в гостях не смог переиграть "Александрию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5