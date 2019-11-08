"Арсенал" ищет новый клуб для Джаки

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"Арсенал" ищет новый клуб для Джаки

Лондонский "Арсенал" планирует избавиться от полузащитника Гранита Джаки, который рассорился с фанатами во время матча с "Кристал Пэлас".

Напомним, что футболист не спешил уходить на замену, за это его освистали и он, покидая поле, послал болельщиков.

Швейцарца сначала перестали включать в заявки на матчи, а затем лишили капитанской повязки.

Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" хочет продать Джаку уже в январе и готов предложить его немецким клубам.

27-летний хавбек выступает за "канониров" с 2016 года, сыграл 144 матча, забил 11 голов и сделал 17 результативных передач.

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