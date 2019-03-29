"Арсенал" ищет замену Аарону Рэмзи
"Арсенал" нацелился на игрока "Эйбара" Жоана Жордана. Об этом информирует Marca.
По данным издания, лондонский клуб планирует 24-летним испанцем заменить Аарона Рэмзи, который летом станет игроком "Ювентуса".
Соглашение Жордана с испанским клубом действует до 2020 года.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 матчах Примеры, отметившись 3 голами и 4 ассистами.
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|2
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|30
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|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14