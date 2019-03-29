"Арсенал" ищет замену Аарону Рэмзи

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"Арсенал" ищет замену Аарону Рэмзи

"Арсенал" нацелился на игрока "Эйбара" Жоана Жордана. Об этом информирует Marca. 

По данным издания, лондонский клуб планирует 24-летним испанцем заменить Аарона Рэмзи, который летом станет игроком "Ювентуса". 

Соглашение Жордана с испанским клубом действует до 2020 года.

В  нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 матчах Примеры, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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