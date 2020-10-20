"Арсенал" исключит из заявки на АПЛ Озила и Папастатопулоса

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"Арсенал" исключит из заявки на АПЛ Озила и Папастатопулоса

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на греческого защитника Сократиса Папастатопулоса и немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает Goal.

По сведениям издания, оба футболиста будут исключены из заявки команды на матчи Премьер-лиги. Ранее Артета не включил Озила и Папастатопулоса в заявку "Арсенала" на Лигу Европы. Стоит отметить, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба. Зарплата игрока составляет около 20 миллионов евро в год.

32-летний Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. Всего он провел за "канониров" 254    матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач. 32-летний Папастатопулос играет за "Арсенал" с 2018 года. Он провел за лондонский клуб 69    матчей забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракты обоих игроков истекают летом 2021 года.

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