"Арсенал" исключит из заявки на АПЛ Озила и Папастатопулоса
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на греческого защитника Сократиса Папастатопулоса и немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает Goal.
По сведениям издания, оба футболиста будут исключены из заявки команды на матчи Премьер-лиги. Ранее Артета не включил Озила и Папастатопулоса в заявку "Арсенала" на Лигу Европы. Стоит отметить, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба. Зарплата игрока составляет около 20 миллионов евро в год.
32-летний Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. Всего он провел за "канониров" 254 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач. 32-летний Папастатопулос играет за "Арсенал" с 2018 года. Он провел за лондонский клуб 69 матчей забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракты обоих игроков истекают летом 2021 года.
Не пропустите: Защитник "Арсенала" Колашинац может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru
главное
-
Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир
-
В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова
-
"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Шахтером"
-
Виктор Мозес не поможет "Спартаку" в матче с "Енисеем"
-
Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"
Лента новостей
-
Эден Азар может пропустить еще два месяца
-
Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир
-
Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы
-
"Милан" будет следить за защитником сборной Украины в матч ЛЧ "Динамо" - "Ювентус"
-
В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова
-
"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Шахтером"
-
"Арсенал" исключит из заявки на АПЛ Озила и Папастатопулоса
-
Антуан Гризманн не намерен возвращаться в "Атлетико"
-
Виктор Мозес не поможет "Спартаку" в матче с "Енисеем"
-
В "Енисее" оценили шансы команды выбить "Спартак" из Кубка России
-
Президента "Барселоны" Бартомеу закрыли на карантин
-
СМИ узнали дату прибытия нового тренера "Динамо" Шварца в Москву
-
Семак высказался о завышенных ожиданиях от выступления российских клубов в Лиге Чемпионов
-
Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"
-
Матч Лиги Европы впервые обслужит женщина-арбитр
-
Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина
-
УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Роберто Сольдадо заразился коронавирусом
-
Товарищеский матч между сборными России и Молдовы может состояться в Сочи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18