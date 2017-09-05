"Арсенал" извлёк урок из ситуации с Озилом и Санчесом

Лондонский "Арсенал" извлёк урок из ситуации с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом, которые, скорее всего, покинут клуб следующим летом на правах свободного агента.

Как сообщает The Telegraph, руководство "канониров" намерено до зимы провести переговоры с футболистами, чьи контракты истекают в 2019 году.

Это касается Петра Чеха, Начо Монреаля, Аарона Рэмзи, Тео Уолкотта и Дэнни Уэлбека.

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