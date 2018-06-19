"Арсенал" креативно подтвердил переход Лено

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"Арсенал" креативно подтвердил переход Лено

Вратарь "Байера" Бернд Лено стал игроком "Арсенала", сообщает официальный твиттер английского клуба.

Пресс-служба "канониров" выложила ролик, на котором Лено притягивает к себе все предметы и подписала его: "Он - голкипер".

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 

26-летний Лено выступал за "Байер" с 2011 года и провел за клуб 304 матча. Ранее играл за "Штутгарт". За сборную Германии сыграл 6 матчей. Обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость Лено составляет 20 миллионов евро.

Не пропустите: Немецкий вратарь Лено перешел в "Арсенал". | http://soccernews.ru

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