"Арсенал" креативно подтвердил переход Лено

Вратарь "Байера" Бернд Лено стал игроком "Арсенала", сообщает официальный твиттер английского клуба.

Пресс-служба "канониров" выложила ролик, на котором Лено притягивает к себе все предметы и подписала его: "Он - голкипер".

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

26-летний Лено выступал за "Байер" с 2011 года и провел за клуб 304 матча. Ранее играл за "Штутгарт". За сборную Германии сыграл 6 матчей. Обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость Лено составляет 20 миллионов евро.

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