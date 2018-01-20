"Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 4:1 (обзор)

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"Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 4:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас".

Арсенал - Кристал Пэлас. Обзор матча. АПЛ, Тур 24 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
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