"Арсенал" купил бельгийского таланта

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" усилился полузащитником брюссельского "Андерлехта" Альбертом Самби Локонгой, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Сумма трансфера составила 17,5 миллионов евро. Футболист подписал с "канонирами" контракт до лета 2026 года.

21-летний Локонга является воспитанником "Андерлехта". Всего он провел за бельгийский клуб 78 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Бельгии и забил два мяча.

Не пропустите: "Арсенал" повесил ценник на Бельерина. | http://soccernews.ru