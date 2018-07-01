"Арсенал" купил полузащитника ЦСКА

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"Арсенал" купил полузащитника ЦСКА

Тульский "Арсенал" купил полузащитника ЦСКА Сергея Ткачёва.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 29-летний хавбек заключил с "канонирами" трёхлетний контракт.

В прошлом сезоне Ткачёв выступал за "Арсенал" на правах аренды, сыграл 28 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. 

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