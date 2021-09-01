"Арсенал" купил японского защитника за крупную сумму

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"Арсенал" купил японского защитника за крупную сумму

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Арсенала" на официальном сайте объявила о переходе японского защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу.

Английский клуб заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Футболист подписал долгосрочный контракт с "канонирами".

22-летний Томиясу выступал за "Болонью" с 2019 года, провел за клуб 64 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Ависпу Фукуока" и "Сент-Трюйден". За сборную Японии сыграл 23 матча и забил 1 гол.

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