"Арсенал" купил защитника "Бенфики"
Фото сайт "Арсенала"
Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о приобретении левого защитника "Бенфики" Нуну Тавареша.
Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы.
"Канониры" заключили с португальцем долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.
21-летний Тавареш будет выступать за "Арсенал" под 20-м номером.
Не пропустите: Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тренер "Ахмата" рассказал, чем будет заниматься Яя Туре в клубе
-
Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна
-
Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции
-
"Арсенал" купил защитника "Бенфики"
-
Лунев прокомментировал свой переход в "Байер"
-
Алексей Миранчук показал фото из спортзала
-
"Зенит" нацелился на защитника сборной Германии
-
Месси опубликовал фотографию сборной Аргентины в преддверии финала Кубка Америки
-
"Нижний Новгород" усилился аргентинским защитником
-
"Бавария" хочет купить вингера ПСВ
-
Виктор Гусев составил символическую сборную Евро-2020
-
"Байер" подтвердил переход Лунева
-
"Хетафе" выкупил Аленью у "Барселоны"
-
СМИ узнали о возможном уголовном наказании Промеса в Нидерландах
-
Генич высказался о том, что большинство игроков сборной России не попрощались публично с Черчесовым
-
"Манчестер Юнайтед" отправил в аренду вингера Чонга
-
Агент Гурцкая связал отставку Черчесова с влиянием Кремля
-
"Барселона" и "Атлетико" обсуждают громкий обмен игроками
-
Защитник "Шахтёра" Кривцов поделился мнением о Зеленском
-
Сборная Колумбии - бронзовый призёр Кубка Америки-2021
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18