"Арсенал" купил защитника "Бенфики"

Теги арсенал лондонбенфикануну таварештрансферы

"Арсенал" купил защитника "Бенфики"

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о приобретении левого защитника "Бенфики" Нуну Тавареша.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы.

"Канониры" заключили с португальцем долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.

21-летний Тавареш будет выступать за "Арсенал" под 20-м номером.

Не пропустите: Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов