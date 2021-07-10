"Арсенал" купил защитника "Бенфики"

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о приобретении левого защитника "Бенфики" Нуну Тавареша.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы.

"Канониры" заключили с португальцем долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.

21-летний Тавареш будет выступать за "Арсенал" под 20-м номером.

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